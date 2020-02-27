Калининградская прокуратура обжаловала освобождение экс-главы ФСИН

Калининградская прокуратура обжаловала освобождение экс-главы ФСИН
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, ранее осужденного за хищение. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее Реймер обратился в суд с ходатайством об освобождении, но прокурор возражал против его удовлетворения, отметили в надзорном ведомстве.

В 2017 году Реймер был приговорен к восьми годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Суд признал Реймера и его заместителя Николая Криволапова виновными в хищении 2,2 млрд рублей из федерального бюджета, которые были выделены на покупку электронных браслетов для ФСИН. По версии следствия, браслеты покупались по завышенной цене.

Оба бывших руководителя ФСИН были этапированы в калининградскую колонию

В феврале 2020 года Центральный районный суд Калининграда согласился отпустить из колонии условно-досрочно бывшего Реймера.

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