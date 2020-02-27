Мэрия: задержанная за жестокое обращение с ребёнком женщина дважды судима

Мэрия: задержанная за жестокое обращение с ребёнком женщина дважды судима
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Семья

Горвласти не всегда могут отреагировать на неблагополучную ситуацию в семьях из-за того, что некоторые из них перебираются в Калининград и живут без прописки. В частности, такая семья, приехавшая из Норильска, была выявлена только после того, как правоохранительные органы завели дело по факту жестокого обращения с ребенком. Об этом сообщила в четверг на заседании комиссии горсовета по соцполитике начальник профильного управления мэрии Елена Прокопчук, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«К сожалению, выявляются такие семьи, которые приехали к нам даже из других регионов, и за которыми тянется не очень хороший шлейф их поведения. Это и судимые, — отметила Прокопчук. — Недавно была выявлена семья, в которой мама была, ну как бы бабушка, дважды судимая, в том числе за убийство, а ее дочка — дважды судимая за наркотики и за воровство. При этом они приехали в Калининград, снимали жилье и были выявлены только по факту жестокого обращения с ребенком». Она добавила, что в настоящее время «дети оформлены в приют».

Напомним, 19 февраля на ул. О. Кошевого 46-летняя нетрезвая женщина угрожала выбросить из окна своего полуторагодовалого внука. Угрозы она адресовала своей 22-летней дочери, которая в этот момент находилась на улице со своим 6-летним братом. Женщину задержали. Мать, дочь и их дети приехали в Калининград из Норильска.

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