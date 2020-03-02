В Черняховске судят местного жителя, стрелявшего в воздух из автомата Калашникова

Все новости по теме: Криминал
В Черняховске судят местного жителя, стрелявшего в воздух из автомата Калашникова

В Черняховскепередано в суд дело 43-летнего местного жителя, который в новогоднюю ночь стрелял из автомата в воздух. Об этом пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов города. Во время праздника горожанин вышел на балкон с охолощенным автоматом Калашникова и начал стрелять в воздух. В прокуратуре сообщили, что 40 выстрелов в воздух были расценены как нарушение общественного порядка и демонстрация «явного неуважения обществу», кроме того, они вызвали «беспокойство и страх соседей за свои жизни и здоровье». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (11)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter