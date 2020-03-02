В Черняховске судят местного жителя, стрелявшего в воздух из автомата Калашникова

В Черняховскепередано в суд дело 43-летнего местного жителя, который в новогоднюю ночь стрелял из автомата в воздух. Об этом пишет пресс-служба региональной прокуратуры.



По данным ведомства, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов города. Во время праздника горожанин вышел на балкон с охолощенным автоматом Калашникова и начал стрелять в воздух. В прокуратуре сообщили, что 40 выстрелов в воздух были расценены как нарушение общественного порядка и демонстрация «явного неуважения обществу», кроме того, они вызвали «беспокойство и страх соседей за свои жизни и здоровье». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.