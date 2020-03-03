Автомобилисты опубликовали видео серьезного ДТП на перекрестке Черняховского и Сергеева

Днем во вторник на перекрестке ул. Черняховского и Сергеева произошло ДТП с участием автомобилей «БМВ» и «Хундай Солярис», в результате которого «Солярис» вынесло на газон, а автомобили получили значительные повреждения. Видео с регистратора одного из участников дорожной аварии опубликовало Сообщество автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».



По записи видно, что водитель «Хундая», поворачивавший на ул. Сергеева, не убедился в безопасности маневра. При этом обзор ему закрывал автомобиль такси, в свою очередь, совершавший левый поворот с Сергеева. Водитель «БМВ» не успел уйти от столкновения.