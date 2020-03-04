В ДТП с «Хёндаем» и «БМВ» на Черняховского пострадали трое (фото)

В результате аварии, случившейся днем во вторник на пересечении ул. Сергеева и Черняховского, пострадали три человека. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в 12.30 во вторник. «Хёндай Солярис» под управлением 57-летнего при повороте налево на Сергеева не уступил дорогу ехавшему навстречу «БМВ» под управлением 35-летнего водителя. В результате столкновения пострадали водитель «БМВ», а так же 51-летняя пассажирка и 59-летний пассажир «Хёндая».