Двух браконьеров оштрафовали за выловленную во время запрета щуку

Двух браконьеров оштрафовали за выловленную во время запрета щуку
Виталий Невар / Новый Калининград
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Инспекторы рыбоохраны задержали браконьеров, которые ловили щуку, несмотря на то, что в настоящее время действует полный запрет на вылов данной рыбы. Об это сообщила пресс-служба регионального управления Росрыболовства.

Первого браконьера задержали на реке Тростянка в  Зеленоградском районе. Он выловил щуку весом 1 кг. Нарушитель оштрафован на 2 тыс. рублей, сумма ущерба водным биоресурсам составила 1950 рублей. Второго браконьера госинспектор задержал на Калининградском заливе в районе Прибрежного. Нарушитель рыбачил на спиннинг, оснащенный блесной, на момент проверки улов состоял из одного экземпляра щуки массой 1кг.

С 27 февраля по 4 марта инспекторы отделов по контролю, надзору и охране водных биоресурсов Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства провели 31 рейд, было вскрыто 16 нарушений, из них 8 нарушений правил любительского рыболовства и 8 нарушений правил охраны среды обитания водных биоресурсов.

Всего за неделю браконьеров оштрафовали на сумму 31 тыс. рублей. У 16 нарушителей изъято 16,2 кг рыбы и 12 запретных орудий лова, арестовано 5 транспортных средств.

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