Житель области съехал в кювет на машине сестры и сообщил об ее угоне

В Краснознаменске 33-летний житель города съехал в кювет на машине, а затем обратился в полицию с заявлением об ее угоне. Об этом в пятницу, 6 марта, пишет пресс-служба регионального УМВД.



Как сообщили в ведомстве, девушка попросила брата отремонтировать ее машину в автосервисе, поскольку собиралась уехать в другой город. Горожанин согласился, но после ремонта автомобиля решил покататься на нем. Уточняется, что на дороге он не справился с управлением и съехал в кювет. Испугавшись, что сестра потребует оплатить ремонт поврежденного транспорта, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что машину угнали.

Правоохранительные органы проверили заявление и выяснили, что угона на самом деле не было. В отношении горожанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.