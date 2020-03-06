В Калининграде полицейского обвиняют в получении взяток от нелегальных добытчиков янтаря

В Калининграде за получение взятки в особо крупном размере намерены судить оперуполномоченного межрайонного отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями, а также его знакомого. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, за 50 тысяч евро обвиняемый согласился помочь руководителю одной из областных фирм с прекращением проверки, связанной с уклонением от уплаты налогов. Для этого мужчина сговорился со своим знакомым, который помог передать эти деньги. Напомним, в феврале этого года житель области дважды получил 1 млн руб. и 5,1 тыс. евро из затребованных от бизнесмена 50 тыс. евро, однако после передачи второй части взятки посредника задержали сотрудники УФСБ.

Как рассказали «Новому Калининграду» в ведомстве, сотрудник полиции также знал о незаконной добыче янтаря в поселке Люблино под Светлогорском. Мужчина лично получал по 100 тысяч рублей с июня 2015 года по октябрь 2016 года за каждую неделю «бездействия» по отношению к правонарушителям. Следствие оценивает общую сумму полученных взяток в 3,2 млн рублей.

Сообщается, что полицейский в совершенных преступлениях не сознался, однако его сообщник признал вину «в полном объеме», а также «дал показания, изобличающие всех участников расследованных преступлений». Майор полиции обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). В отношении его знакомого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

На данный момент сотрудники следствия наложили арест на имущество коррупционера, среди которого жилой дом, семь земельных участков и два автомобиля. Такие же меры органы приняли и в отношении посредника, помогавшего полицейскому получить взятку.

«Следствием собран достаточный объем доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве и отметили, что теперь мужчине грозит срок до 15 лет заключения в колонии.

«По результатам служебной проверки, проведенной УМВД, данный сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей. После подтверждения его вины в суде, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет предусмотренную законом ответственность, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей», — добавили в пресс-службе регионального УМВД.