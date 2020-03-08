Сын судьи, подозреваемый в убийстве школьника, задержан в Петербурге

Сын судьи, подозреваемый в убийстве своего 14-летнего друга, задержан в Санкт-Петербурге, сообщает в воскресенье, 8 марта, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы было обнаружено накануне в Санкт-Петербурге около квартиры судьи в подъезде одного из жилых домов. Как сообщали СМИ, трое подростков праздновали день рождения в квартире и смотрели хоккей. Около девяти вечера сын хозяина квартиры достал ружье отца и выстрелил в голову одного из своих друзей, в результате чего тот погиб на месте.