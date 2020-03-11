МЧС предупреждает о повышении уровня воды в Преголе в 2,5 раза по шкале высот

МЧС предупреждает о повышении уровня воды в Преголе в 2,5 раза по шкале высот
Алексей Милованов / Новый Калининград, архив
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В четверг, 12 марта из-за штормового ветра ожидается серьезное повышение уровня воды в Преголе. Об этом предупреждает региональное управление МЧС России на своем сайте.

Повышение уровня воды в устье Преголи у Калининграда ожидается со второй половины дня 12 марта и в ночь на 13 марта. Прогнозируется, что оно достигнет отметки в плюс 120-140 см. При этом опасная отметка — плюс 155 см. 

На 13 часов среды, 11 февраля, этот уровень составлял плюс 49 см.

Также сообщается, что в это же время в прибрежной части Калининградской области ожидается сильное волнение с высотой волн до 4-5 метров. В открытой части юго-востока Южной Балтики — до 5-6 метров.

Главное управление МЧС России по Калининградской области рекомендует в указанное время соблюдать особую осторожность, при вынужденном пребывании на водоемах соблюдать осторожность, не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона также можно набрать номер «112», а со стационарного — «01»).

Ранее сообщалось, что в Калининградской области объявлено штормовое предупреждение, ожидается ураганный ветер с порывами до 35 м/с.

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