За сутки шторм повалил на трассы области 9 деревьев

За сутки, сильный ветер повалил на областные дороги 9 деревьев, их уже убрали с проезжей части. Об этом в своем Facebook сообщила министр развития инфраструктуры региона Елена Дятлова.

«На автодороге Жилино — Большаково — Тимирязево с деревьев ветром сорвало много веток, их также убрали. Дорожные службы работают круглосуточно и оперативно ликвидируют последствия шторма. Сегодня ожидается усиление ветра, уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах, по возможности сократите количество поездок», — написала Дятлова.

В четверг с 15:00 до 18:00 в регионе ожидается очень сильный западный ветер 25-30 м/с, на побережье — ураган 32-35 м/с.