Балтийск тоже отменил занятия в школах во 2 смену

В общеобразовательных учреждениях Балтийского городского округа сегодня, 12 марта, отменяются занятия во вторую смену. Причина — сильный шторм, который ожидается во второй половине дня, сообщает местная администрация в соцсетях.



Накануне стало известно, что занятия в школах в четверг полностью отменяют во всех прибрежных муниципалитетах и во вторую смену в Калининграде.



В Калининградской объявлено штормовое предупреждение, с 15:00 ожидается ураганный ветер с порывами до 35 м/с.

