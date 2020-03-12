Суд оставил в СИЗО обвиняемого по делу о гибели Вшивкова экс-полицейского

Обвиняемый по делу о гибели Ивана Вшивкова экс-полицейский Николай Плебух остается в СИЗО. Такое решение в четверг, 12 марта, принял областной суд, рассматривая апелляционную жалобу адвоката Плебуха.



Защита обвиняемого настаивала на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, мать Вшивкова и ее адвокат настаивали на том, чтобы Плебуха оставили под стражей. Их поддержал представитель прокуратуры. В ведомстве считают, что вне стен СИЗО мужчина сможет оказывать давление на семью погибшего и под домашним арестом над ним нельзя будет осуществлять должного контроля. Судья обратил внимание на то, что у обвиняемого есть загранпаспорт, действующий до сентября 2023 года и немецкая виза, действующая до 2022 года.

28 февраля задержанному из-за смерти калининградца в ОМВД экс-полицейскому Николаю Плебуху суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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Напомним, в Калининграде в ночь на 20 октября в отделе полиции № 2 после задержания погиб 36-летний Иван Вшивков. По официальной версии, мужчина повредил видеокамеру, а затем сломал батарею и обварился, но родственники в это не верят. СК возбудил дело о халатности, после чего двух сотрудников отдела полиции, где получил ожоги Вшивков, уволили.

Вечером 27 февраля 2020 года был задержан бывший начальник смены дежурной части ОМВД по Московскому району Николай Плебух. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).