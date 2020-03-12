СК проводит проверку по факту гибели школьницы из-за упавшего дерева

Следователи проводят проверку по факту гибели школьницы в Гурьевске. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном СУ СК.
Трагедия произошла на Калининградском шоссе в Гурьевске недалеко от заправки «Балтнефть». По сведениям правоохранителей, дерево упало на тротуар от порыва ветра, придавив 12-летнюю девочку. Ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.
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