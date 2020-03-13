Упавшее на гурьевскую школьницу дерево не было аварийным

Дерево, под которым погибла 12-летняя гурьевская шестиклассница, не было аварийным. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 13 марта, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Тополь рос на муниципальной земле. Его и стоящие рядом деревья обследовали 29 октября 2019 года в рамках реконструкции трассы Калининград-Полесск, потому что они находятся в полосе отвода. Есть заключение, что все деревья здоровые. Сейчас начинается повторное обследование растущих рядом с местом трагедии деревьев», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в четверг штормовой ветер повалил росший на Калининградском шоссе в Гурьевске тополь. Упавшее дерево насмерть придавило 12-летнюю ученицу шестого класса.