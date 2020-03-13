Упавшее на гурьевскую школьницу дерево не было аварийным

Упавшее на гурьевскую школьницу дерево не было аварийным
Фото очевидца с места происшествия
Продолжение: Погибшая при падении дерева школьница возвращалась домой от подруги
Все новости по теме: Безопасность

Дерево, под которым погибла 12-летняя гурьевская шестиклассница, не было аварийным. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 13 марта, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Тополь рос на муниципальной земле. Его и стоящие рядом деревья обследовали 29 октября 2019 года в рамках реконструкции трассы Калининград-Полесск, потому что они находятся в полосе отвода. Есть заключение, что все деревья здоровые. Сейчас начинается повторное обследование растущих рядом с местом трагедии деревьев», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в четверг штормовой ветер повалил росший на Калининградском шоссе в Гурьевске тополь. Упавшее дерево насмерть придавило 12-летнюю ученицу шестого класса.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (16)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter