МИД Польши посоветовал жителям не выезжать из страны

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало гражданам страны воздержаться от зарубежных поездок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.



«В связи с тем, что на нынешнем этапе развития эпидемии коронавируса ни одно место в мире не безопасно от риска заразиться им, а в некоторых регионах мира ситуация меняется крайне динамично, министерство иностранных дел призывает избегать зарубежных поездок, которые не обязательны», — говорится в сообщении МИД.

По последним данным, в польских госпиталях находится 64 пациента с подтверждённым коронавирусом, один человек скончался. В стране закрыли на карантин образовательные и учебные учреждения.