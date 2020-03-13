МИД Польши посоветовал жителям не выезжать из страны

МИД Польши посоветовал жителям не выезжать из страны
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министерство иностранных дел Польши рекомендовало гражданам страны воздержаться от зарубежных поездок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«В связи с тем, что на нынешнем этапе развития эпидемии коронавируса ни одно место в мире не безопасно от риска заразиться им, а в некоторых регионах мира ситуация меняется крайне динамично, министерство иностранных дел призывает избегать зарубежных поездок, которые не обязательны», — говорится в сообщении МИД.

По последним данным, в польских госпиталях находится 64 пациента с подтверждённым коронавирусом, один человек скончался. В стране закрыли на карантин образовательные и учебные учреждения.

Также власти ввели санитарный контроль на всех границах. Число работающих полос для легковых автомобилей на пунктах пропуска на границе с Калининградской областью сократили до одной. Из-за этого там возникли многочасовые очереди.

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