В Калининградской области зарегистрирован третий случай заболевания коронавирусом

Продолжение: Областные власти: третья зараженная коронавирусом женщина «привезла» его из Берлина
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В Калининградской области зарегистрирован третий случай коронавирусной инфекции. Он выявлен у лица, прибывшего из Германии. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает Роспотребнадзор. 

О первом случае заражения коронавирусной инфекцией жительницы Калининградской области стало известно 8 марта. В региональном правительстве отмечали, что заболевание у женщины проходит в легкой форме, а случаев заражений у ее родственников не выявлено. Второй случай нового коронавируса выявили у родственницы первой заболевшей жительницы региона.

Днем 12 марта в региональном правительстве сообщили об обязательном двухнедельном карантине для всех приехавших в Калининградскую область из Италии, Испании, Германии, Франции, Ирана, Южной Кореи и Китая.

С 17 марта в регионе вводится режим повышенной готовности. В рамках режима до 30 апреля отменяются массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает в помещении 300 человек, на открытом воздухе — 600 человек.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, из них 56 у граждан России, 2 — у граждан КНР, 1 — у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России.

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