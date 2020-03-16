Из-за превысившего скорость 19-летнего водителя погиб его ровесник-пассажир

Из-за превысившего скорость 19-летнего водителя погиб его ровесник-пассажир
Фото пресс-службы ГИБДД
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В Неманском районе в воскресенье рано утром произошло смертельное ДТП из-за водителя, превысившего скорость. Об этом сообщила на своей странице в «Инстаграм» областная ГИБДД.

Авария случилась в 6.50 на 11 км 550 м автодороги «Дубки — «Канаш-Артемовка-Сады», 19-летний водитель автомобиля марки «Фольксваген-Пассат», двигаясь со стороны поселка Дубки, на прямом участке дороги выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на придорожное дерево с правой стороны по ходу движения. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, 19-летний пассажир госпитализирован в ЦГБ города Советска, где от полученных травм скончался.


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