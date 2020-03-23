МЧС: за прошедшие выходные в Калининградской области 33 раза поджигали сухую траву

В Калининградской области за минувшие выходные зафиксировано 33 пала травы, пишет пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



В ведомстве отметили, что в общей сложности с начала года сотрудники 94 раза выезжали на тушение сухой прошлогодней травы. При этом площадь возгорания, вызванная такими палами, превысила 100 гектаров.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пока наблюдается положительная динамика. Количество палов уменьшилось на 77%, а общая площадь возгорания сократилась почти на 85%. В настоящее время палы травы фиксируются практически во всех муниципальных образованиях региона», — отметили в пресс-службе.