Суд оштрафовал директора «Вагонтрэйд плюс» за невыплату зарплаты сотрудникам

Суд оштрафовал директора «Вагонтрэйд плюс» за невыплату зарплаты сотрудникам
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде суд назначил директору вагоностроительного завода штраф за невыплату зарплаты сотрудникам, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что руководитель ООО «Вагонтрэйд плюс» не выплатил 10 подчиненным зарплату за октябрь прошлого года. Уточняется, что по состоянию на декабрь 2019 года суммарный долг перед работниками уже составил 124 тысячи рублей. При этом ранее главу организации уже привлекали к «административке» за совершение аналогичного правонарушения, но тогда директор компании получил лишь предупреждение.

В конце февраля налоговая подала иск о банкротстве ООО «Вагонтрэйд», поскольку сумма неисполненных финансовых требований составляла 8,2 млн рублей. Сам глава «Вагонтрэйд плюс» Михаил Козин объяснял это тем, что серьезные проблемы его компании создавало сильное колебание цен на электроэнергию.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Рассмотрев материалы дела, суд обязал директора вагоностроительного завода заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Уточняется, что на данный момент задолженность по зарплате погашена.


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