В Немане нашли расчлененное тело мужчины. Возбуждено уголовное дело

Возбуждено дело по факту убийства 36-летнего жителя Немана. Тело мужчины нашли 20 марта на пустыре в районе улицы Победы. Смерть наступила в результате колото-резаных ранений шеи, сообщает «Новому Калининграду» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Ольга Анисимова.

По версии следствия, 23 февраля 2020 года двое мужчин в квартире на улице Красноармейской города Немана распивали спиртное. Между ними разгорелась ссора, и 34-летний подозреваемый нанёс гостю несколько ударов в шею. Мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, горожанин переместил труп в подвал собственного дома, где отрезал конечности, и спустя несколько дней перенес на пустырь тело. Конечности он спрятал неподалеку.

Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. В данные момент проводятся опрос свидетелей и судебные экспертизы.