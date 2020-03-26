Суд отправил под арест неманца, обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого

Суд отправил под арест неманца, обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого
Виталий Невар / Новый Калининград
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Суд арестовал 47-летнего жителя Немана, который обвиняется в убийстве знакомого. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает пресс-служба Неманского городского суда.

Напомним, расчлененное тело мужчины 20 марта нашли на пустыре в районе улицы Победы. По версии следствия, смерть наступила в результате колото-резаных ранений шеи. До этого 36-летний погибший выпивал со своим приятелем в одной из квартир, расположенной на ул. Красноармейской. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый вонзил гостю нож в шею. От полученного ранения, осложнившегося кровопотерей крови, горожанин вскоре скончался на месте происшествия.

Чтобы скрыть преступление, житель города переместил труп в подвал собственного дома, а затем отрезал конечности погибшего. Спустя несколько дней он перенес тело на пустырь, спрятав остальные конечности неподалеку. «Более подробная информация в интересах следствия не разглашается», — отметили в ведомстве.

Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено. Подозреваемого заключили под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 22 мая 2020 года.

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