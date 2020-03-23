УМВД: в Калининграде охранник, избивший посетителя алкомаркета, попал под статью

УМВД: в Калининграде охранник, избивший посетителя алкомаркета, попал под статью
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ЧОПа, избившего посетителя алкомаркета. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Участковые уполномоченные полиции выяснили, что в ночь на 26 февраля 2020 года 51-летний подозреваемый, получив сообщение от диспетчера охранного предприятия о срабатывании «тревожной кнопки» в алкомаркете на улице Фрунзе, прибыл на служебном автомобиле по указанному адресу.  Охранник вывел гражданина на улицу и нанёс ему несколько ударов по голове и телу, причинив потерпевшему телесные повреждения, относящиеся к категории лёгкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 203 Уголовного кодекса РФ «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. 

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