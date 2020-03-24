Жителю Полесска грозит срок за кражу пилы у пенсионерки

Полиция задержала 26-летнего жителя Полесска, укравшего дисковую пилу у пенсионерки. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.



Как сообщили в ведомстве, с заявлением обратилась 78-летняя жительница одного из поселков. Женщина сообщила, что кто-то выбил окно в стоящем во дворе дома сарае и украл оттуда строительный инструмент. Материальный ущерб составил 4,5 тысячи рублей.

Позже полицейские смогли вычислить предполагаемого преступника. Оказалось, что мужчина украл пилу, чтобы выручить с ее продажи денег. Однако сделать это он не успел — похищенный предмет вернули обратно его владелице.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Теперь мужчине грозит наказание в виде заключения в колонии до 5 лет.