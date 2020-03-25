Ночью в Советске горели «Ауди» и «Инфинити»

За ночь в Советске сгорело два автомобиля. При этом машины загорелись с разницей всего в 25 минут. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Гоголя поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 03.32. Выгорел моторный отсек в автомобиле «Ауди». Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-12 в составе 5 человек и 1 единицы техники.

А уже в 03.57 стало известно о пожаре на улице Баймана. Выгорел моторный отсек в автомобиле «Инфинити». Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-12 в составе 5 человек и 1 единицы техники.