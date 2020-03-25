Проведенная с новой знакомой ночь в гостинице обошлась калининградке в 18 тысяч

После проведенной с новой знакомой ночи в гостинице жительница Калининграда проснулась без украшений. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



По информации ведомства, с «приятельницей» женщина познакомилась в одном из калининградских ночных клубов, расположенных на ул. Черняховского. Продолжить совместный отдых горожанки решили в гостинице. После того, как пострадавшая уснула, приехавшая с ней 38-летняя калининградка забрала золотую цепочку с кулоном и скрылась. Материальный ущерб составил 18 тысяч рублей.

В этот же вечер аферистка встретила другую горожанку. Женщина обманула новую приятельницу и забрала ее банковскую карту, а затем всю ночь расплачивалась ей за услуги ночного клуба. Всего она потратила около 6 тысяч рублей с карты потерпевшей.

Полицейские смогли вычислить личность подозреваемой. После задержания выяснилось, что похищенные украшения она уже успела сдать в ломбард. Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.