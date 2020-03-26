Дело о гибели рабочего под краном на ПСЗ «Янтарь» передали в суд

Дело о гибели рабочего под краном на ПСЗ «Янтарь» передали в суд
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении иных работ на судостроительном заводе «Янтарь». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

В феврале 2018 года на ООО «БалтСервисГрупп» по договору подряда монтировала мостовой однобалочный кран в одном из цехов завода. Кран обрушился и в результате падения погиб 49-летний рабочий.

По версии следствия, гендиректор компании утвердил акт о качестве монтажа конструкции, содержащий недостоверные сведения. «Фактически монтаж крана произведен с несоответствиями рабочим чертежам и с нарушениями „Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения“», — говорится в сообщении прокуратуры.

В отношении гендиректора компании-подрядчика возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело направлено в Московский районный Калининграда для рассмотрения по существу.

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