В России свыше 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина по новому коронавирусу, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.



«Сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь прибывшими из-за рубежа. Ежедневно в них задействуется порядка десяти тысяч сотрудников полиции», — процитировали в издании официального представителя ведомства Ирину Волк.

Кроме того, сейчас идет круглосуточный сбор данных о прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, а также о ситуации в аэропортах страны.

«При необходимости ведомство оказывает содействие консульским учреждениям в перевозке групп иностранных пассажиров, следующих транзитом через Московский авиаузел. Только за минувшие сутки было сопровождено пять групп граждан Казахстана, Таджикистана и Беларуси», — отметила Волк.

Недавно в Калининграде сотрудники полиции оштрафовали пятерых нарушителей «домашнего карантина» по коронавирусу. На всех нарушителей составили протоколы по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего контроль), а материалы для рассмотрения направили в мировые суды.