В России свыше 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России свыше 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина по новому коронавирусу, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

«Сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь прибывшими из-за рубежа. Ежедневно в них задействуется порядка десяти тысяч сотрудников полиции», — процитировали в издании официального представителя ведомства Ирину Волк.

Кроме того, сейчас идет круглосуточный сбор данных о прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, а также о ситуации в аэропортах страны.

«При необходимости ведомство оказывает содействие консульским учреждениям в перевозке групп иностранных пассажиров, следующих транзитом через Московский авиаузел. Только за минувшие сутки было сопровождено пять групп граждан Казахстана, Таджикистана и Беларуси», — отметила Волк.

Недавно в Калининграде сотрудники полиции оштрафовали пятерых нарушителей «домашнего карантина» по коронавирусу. На всех нарушителей составили протоколы по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего контроль), а материалы для рассмотрения направили в мировые суды.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter