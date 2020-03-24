Полицейские оштрафовали пятерых калининградцев за нарушение домашнего карантина

Полицейские оштрафовали пятерых калининградцев за нарушение домашнего карантина
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградские участковые оштрафовали пятерых нарушителей «домашнего карантина» по коронавирусу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 24 марта, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На нарушителей были составлены протоколы по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего контроль). Материалы направлены для рассмотрения в мировые суды. Санкция предусматривает штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Все прибывающие в страну из-за границы сейчас обязаны самоизолироваться на 14 дней в домашних условиях (если есть возможность) или в обсерваторе на базе лагеря «Паруса надежды» в Светлогорске.

Изоляция в домашних условиях обязывает находиться в изолированном помещении и исключить контакты с членами семьи и другими людьми, не подвергнутыми изоляции.

Список находящихся на самоизоляции калининградцев формируется областным управлением Роспотребнадзора и направляется для контроля в региональное УМВД.

Чаще всего «самоизолировавшихся» не оказывается дома во время проверки или их замечают в общественном месте. Участковые ищут нарушителей и привлекают к административной ответственности. «При осуществлении контроля сотрудники полиции обеспечиваются средствами защиты: медицинскими масками, перчатками», — говорится в сообщении полиции.

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