Количество умерших от коронавируса в Литве выросло до четырёх человек

Количество умерших от коронавируса в Литве выросло до четырёх человек
Виталий Невар / Новый Калининград
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Количество жителей Литвы, умерших от коронавируса, выросло до четырёх человек. Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на BNS. 

По официальным данным, от инфекции скончались три человека в Укмергском районе. Четвёртый пациент умер в Паневежской клинике, где он находился на лечении с 12 марта. 

По состоянию на 25 марта количество заражённых коронавирусом в соседней республике составляет 255, один из них — трёхлетний ребёнок. С 16 марта на территории Литвы введён карантин, для иностранцев закрыли въезд в страну. Особый режим будет действовать до 00:00 30 марта. Транзит для иностранцев, которым необходимо вернуться в свои государства, продлили до 26 марта.

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