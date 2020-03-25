Количество умерших от коронавируса в Литве выросло до четырёх человек

Количество жителей Литвы, умерших от коронавируса, выросло до четырёх человек. Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на BNS.
По официальным данным, от инфекции скончались три человека в Укмергском районе. Четвёртый пациент умер в Паневежской клинике, где он находился на лечении с 12 марта.По состоянию на 25 марта количество заражённых коронавирусом в соседней республике составляет 255, один из них — трёхлетний ребёнок. С 16 марта на территории Литвы введён карантин, для иностранцев закрыли въезд в страну. Особый режим будет действовать до 00:00 30 марта. Транзит для иностранцев, которым необходимо вернуться в свои государства, продлили до 26 марта.
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