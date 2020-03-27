Вдова погибшего на Северном вокзале строителя взыскала более 1 млн рублей компенсации

Вдова строителя, погибшего в июне 2017 года на Северном вокзале, взыскала свыше 1 млн рублей компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.



Инцидент произошел во время работ по обустройству крыши навеса на станции «Калининград-Северный». Погибший и его напарник на высоте переустанавливали один из листов поликарбоната, а также монтировали направляющие для устройства кровли. Один из них коснулся направляющей металлической планкой контактной сети, находящейся под напряжением 3000 В. От удара током он получил многочисленные травмы, от которых скончался на месте происшествия.

В ходе судебного разбирательства сторона ответчика с требованием иска согласилась частично, попросив установить размер компенсации морального вреда с учетом вины погибшего.

Виновники гибели рабочего на Северном вокзале обжаловали приговор

Суд взыскал в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, а также расходы на погребение и обустройство места захоронения в размере 144 550 рублей. Решение еще не вступило в законную силу.