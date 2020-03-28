В России умер 57-летний пациент с коронавирусом

В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом. Об этом сообщает в субботу, 28 марта, РИА «Новости».



Накануне состояние мужчины ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ. «Первый заболевший из Бузулука, к сожалению, скончался сегодня утром. Еще двое зараженных находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик, у которого обнаружили инфекцию, здоров», — цитирует агентство главу областного Минздрава Татьяну Савинову.

Житель Бузулука путешествовал по европейским странам на автомобиле. Спустя несколько дней после возвращения он почувствовал себя плохо и обратился к докторам. Когда у него диагностировали коронавирус, госпитализировали шесть членов его семьи. Инфекцию обнаружили также у мальчика, который общался с ним.