В Калининградской области выявлено 3 новых случая коронавирусной инфекции

В России выявлено еще 228 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.
В частности, три новых случая зарегистрировано в Калининградской области. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 264 случая коронавируса в 62 регионах. Умерли 4 человека. Выздоровели 49 жителей страны.
Распределение новых выявленных случаев по регионам:
Москва - 114
Московская область - 36
Санкт-Петербург - 11
Краснодарский край - 8
Республика Бурятия - 6
Ивановская область - 5
Ленинградская область - 4
Свердловская область - 4
Челябинская область - 4
Красноярский край - 4
Сахалинская область - 4
Липецкая область - 3
Тульская область - 3
Калининградская область - 3
Республика Татарстан - 3
Нижегородская область - 3
Чеченская республика - 2
Оренбургская область - 2
Новосибирская область - 2
Брянская область - 1
Костромская область - 1
Смоленская область - 1
Республика Адыгея - 1
Пермский край - 1
Саратовская область - 1
Республика Крым - 1
Таким образом, в Калининградской области на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 11 человек. 1 пациентка выздоровела.
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