В Черняховске вычислили мужчин, угнавших иномарку со спящим водителем внутри

В Черняховске вычислили мужчин, угнавших иномарку со спящим водителем внутри
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Черняховске задержали двух местных жителей, которые угнали автомобиль с его спящим хозяином внутри. Такую информацию опубликовали в пресс-службе регионального УМВД.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел ночью возле кафе на ул. Центральной. Два брата шли к себе домой, однако увидели припаркованный машину «Ауди», двигатель которого был заведен. Мужчины также заметили, что хозяин машины уснул на водительском сидении. Горожане перетащили автомобилиста на заднее сидение, забрав при этом его телефон и банковскую карту, а затем отправились вместе с ним по своим делам. Позже жители города сняли с карты пострадавшего 50 тысяч рублей, а автомобиль со спящим хозяином припарковали на том же месте.

Когда 36-летний мужчина проснулся, то обнаружил пропажу своих вещей. О подробностях угона машины он узнал только после задержания братьев.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.


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