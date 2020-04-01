Очевидцы: в Гвардейском районе автомобиль «намотало» на дерево (фото)

В Гвардейском районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте». Авария случилась в районе поселка Малиновка. Автомобиль «Ауди» врезался в дерево. Машину буквально «намотало» на ствол. О пострадавших пока не сообщается, подробности уточняются.
В Гвардейском районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте». Авария случилась в районе поселка Малиновка. Автомобиль «Ауди» врезался в дерево. Машину буквально «намотало» на ствол. О пострадавших пока не сообщается, подробности уточняются.
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