В УМВД рассказали подробности ДТП с «обнявшим» березу автомобилем

ДТП в Гвардейском районе ,в результате которого автомобиль «намотало» на дерево, произошло из-за превышения скорости водителем. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«31 марта в 23 часа 40 минут со стороны п. Яблоновка в направлении п. Пружалы Гвардейского района следовал автомобиль марки „Ауди“ под управлением водителя 1998 года рождения, который на прямом участке дороги неверно выбрал скоростной режим, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на придорожное дерево справа по ходу движения автомобиля. В результате ДТП водитель госпитализирован в БСМП г. Калининграда», — прокомментировала начальник пресс-службы Светлана Поставничая.