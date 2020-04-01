Появилось видео с места смертельного ДТП на Южном обходе (видео)

Появилось видео с места смертельного ДТП на Южном обходе (видео)
Скриншот видео ГИБДД
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Региональная Госавтоинспекция опубликовала кадры с места ночного ДТП на Южном обходе Калининграда. Водитель «Субару» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и наехал на бордюрный камень, из-за чего машина перевернулась. Погибли два человека.

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Калининград. 1 апреля 2020 года в 2 часа ночи на пересечении Южного обхода и улицы Емельянова 38-летний водитель автомобиля «Субару», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на бордюрный камень, вследствие чего допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП водитель и пассажир «Субару» скончались от полученных травм. В настоящее время по факту дорожной аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. #гибдд39#дтп #соблюдайпдд

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)


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