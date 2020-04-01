Источник: в Гвардейске отдел ГИБДД на карантине, у сотрудника подозревают коронавирус

В Гвардейске на карантин по коронавирусу посадили целый отдел ГИБДД, у одного из сотрудников — подозрение на коронавирус. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Второй источник подтвердил факт закрытия отдела.

По данным источника, один из инспекторов ходил на работу с инфекцией. Сведений о том, подтвердился ли у него диагноз, нет. «Это инспектор из Калининграда, подозревают, что он успел перезаражать коллег. Весь отдел на карантине», — сообщил один из источников.

В пресс-службе регионального УМВД информацию частично подтвердили. Информацию о закрытии отдела не подтвердили. Число находящихся на карантине сотрудников назвать затруднились. «У одного из сотрудников полиции есть подозрения на коронавирусную инфекцию. Сейчас он самоизолировался, чтобы исключить риски. Отправлены на временный карантин и должностные лица, которые с ним контактировали. Данные сотрудники прием граждан не вели, с гражданскими людьми по долгу службы не общались», — сообщили в пресс-службе.