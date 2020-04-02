17-летний калининградец выманил у знакомого педагога 450 тыс. рублей

17-летний калининградец выманил у знакомого педагога 450 тыс. рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
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В отношении 17-летнего жителя Калининграда возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в мае 2019 года подозреваемый обманом завладел денежными средствами в сумме 450 тыс. рублей, принадлежащими жителю региона, и впоследствии распорядился деньгами по своему усмотрению.

Молодой человек попросил денег взаймы у 52-летнего педагога, с которым познакомился несколько лет назад в загородном лагере. Он сообщил, что увлекается нумизматикой и деньги ему нужны для поездки в одну из европейских стран, чтобы приобрести там ценные монеты.

«Со слов потерпевшего, юноша для убедительности даже предоставил ему копию залогового векселя из иностранного банка, подтверждающего финансовую состоятельность подозреваемого. В действительности указанный документ молодой человек распечатал из интернета», — поясняют в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается. Ход следствия поставлен на контроль руководителем следственного управления.



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