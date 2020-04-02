Главное о коронавирусе в четверг, 2 апреля

Владимир Путин сделал нерабочим весь апрель. То есть все дни до конца месяца в России также будут выходными в связи с необходимостью ограничить социальные контакты из-за пандемии коронавируса. «Если обстановка позволит», то нерабочий период может быть несколько сокращен, пообещал президент. Также на начало мая в регионе перенесли проверки резидентов Особой экономической зоны. Парад Победы пока еще намечен на 9-е мая, но в Кремле уже решают как поступить: проводить его «без трибун» или перенести его на осень. Пока же Калининград начали украшать к 75-й годовщине штурма Кёнигсберга и Победы в Великой Отечественной войне.



В Калининградской области за сутки зафиксировано 7 новых случаев коронавируса. Причем шестеро из них — участники «того самого» дня рождения москвича, о котором ранее говорил губернатор Антон Алиханов. Всего в регионе на сегодняшний день 19 официально подтвержденных диагнозов, выздоровело пять человек, смертей нет, на СОVID-19 обследовано 4374 человека. В целом по России — 771 новый случай заражения коронавирусом и шесть летальных исходов за сутки. Полностью выздоровели за сутки 45 человек. В Польше к вечеру 1 апреля насчитывалось уже 2554 зараженных, а в Литве число заболевших коронавирусом достигло 649 человек. Тем временем смертность пациентов с коронавирусом в США достигла почти 1 тыс. человек в сутки.

В регионе начали оформлять льготные займы малому и среднему бизнесу, который существенно пострадал из-за коронавируса. Предприниматели могут получить до десяти миллионов рублей под 0,1% годовых. Полученные таким образом деньги могут быть потрачены на выплату зарплаты, а также оплату аренды, текущих платежей по кредитам и лизингу, налогов, приобретение сырья. А вот от идеи введения региональной доплаты к пособию по безработице власти Калининградской области оказались. Вместо этого решено выдавать определенным категориям безработных продуктовые карточки, на которые они смогут купить ограниченный круг товаров. Кстати, экономисты считают, что ВВП РФ в апреле в годовом выражении может сократиться на двузначные величины — в пределах 20%.

Власти Балтийска намерены ограничить въезд в город, если региональные власти продлят режим самоизоляции (чиновники обещают определиться с этим вопросом до конца недели). При этом сити-менеджер муниципалитета Сергей Мельников отметил, что местных жителей «отличает высокая социальная ответственность в части соблюдения мер противодействия распространению коронавируса», поэтому улицы и прогулочные зоны пусты. Некоторые жители Литвы не такие сознательные, как балтийцы, — там уже выписан первый штраф за нарушение режима самоизоляции. Денежное взыскание в размере 100 евро получил мужчина из Клайпедского района, которого повторно застукали на улице после введения ограничений на выход за пределы жилья.

Глав субъектов РФ президент обещал наделить дополнительными полномочиями по определению жесткости карантина (режима самоизоляции) на подведомственных им территориях. Хотя в Забайкальском крае уже внесли в постановление о режиме повышенной готовности из-за коронавируса изменения и временно запретили розничную продажу алкоголя «до особого распоряжения». В Калининграде алкоголь пока продают и уже даже есть идеи, что делать с пустыми бутылками. Создатель музея Altes Haus Александр Быченко задумал открыть музей «Изоляция», поэтому предложил жителям региона хранить все артефакты. По его словам, экспонатами музея могут стать самостоятельно сшитые многоразовые медицинские маски, объявления в подъездах о готовности помочь соседям, находящимся в самоизоляции, видео, записанные во время карантина и другое.

В Роспотребнадзоре пояснили, как максимально безопасно покупать продукты в условиях пандемии. В Минтрансе, в свою очередь, рассказали, при каких условиях можно вернуть деньги за купленные ранее авиабилеты на международные направления, которые, напомним, на данный момент временно закрыты. Россиянам, не успевшим выехать из шенгенской зоны до закрытия границ в связи с пандемией COVID-19, могут продлить срок действия краткосрочных виз, а штрафовать и депортировать их не будут.

Правительство РФ намерено выделить 2,6 миллиарда рублей для сохранения занятости в стране. Деньги должны пойти на выплату зарплат работникам в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, а также дополнительного образования и бытовых услуг. Также федеральные власти направляют 5,2 млрд рублей на закупку 1200 автомобилей скорой помощи для регионов. Уже спустя неделю Минздрав обязан будет распределять автомобили между регионами.

В последнее время в республике была очень нерадужная статистика по количеству заболевших COVID-19 — на 2 апреля всего подтверждено 56 случаев заболевания. Ранее стало известно, что главу Ненецкого автономного округа перевели на открывшуюся вакансию в Архангельск, а губернатор Архангельской области ушел в отставку. Таким образом президент в разгар эпидемии коронавируса сменил руководителей трех регионов.