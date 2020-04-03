В переулке Парковом нашли тело 34-летнего мужчины с огнестрельными ранами

В Калининграде в переулке Парковом обнаружено тело 34-летнего калининградца с огнестрельными ранениями. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



Мертвого мужчину нашли местные жители неподалеку от подземной автомобильной парковки одного из домов поздно вечером в четверг, 2 апреля. По предварительным данным, неустановленное лицо произвело в потерпевшего не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия, после чего с места преступления скрылось. Потерпевший от полученных ранений умер на месте спустя непродолжительное время.

Как стало известно «Новому Калининграду» из собственных источников в силовых структурах, найденный мертвым мужчина занимался бизнесом и имел определенную репутацию в криминальных кругах.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — сообщила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко.

По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области обращается к лицам, обладающим значимой информацией для расследуемого уголовного дела, сообщить ее по телефону 8 (401) 2 305 765 (телефон доверия следственного управления) либо 02. Конфиденциальность гарантируется!