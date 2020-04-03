Застреленный калининградец был фигурантом громкого уголовного дела в 2014 году

Застреленный калининградец был фигурантом громкого уголовного дела в 2014 году
Оперативная съемка 2014 года. Фото предоставлено УМВД
Все новости по теме: Криминал

34-летний калининградец, тело которого обнаружили в Парковом переулке, шесть лет назад был фигурантом уголовного дела о принуждении предпринимателя к закупке песка для строительства стадиона на Острове. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в силовых структурах региона.

Летом 2014 года в полицию обратился представитель подрядчика, занимающегося подготовкой площадки стадиона на Октябрьском острове к ЧМ-2018. По словам мужчины, один из поставщиков пришел к нему в офис, где потребовал заключить сделку по поставке на объект песка по завышенным ценам. После отказа поставщик и его сообщники стали избивать мужчину.

Вскоре 29-летний бизнесмен, подозреваемый в принуждении организатора строительства к сделке, был задержан сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или отказу от её совершения, с применением насилия».

Почти год спустя полицейские задержали уже объявленного в международный розыск 46-летнего предпринимателя, который тоже, по версии следствия, участвовал в избиении организатора строительства. На тот момент его более молодой сообщник все еще находился в СИЗО.

Тело последнего и было обнаружено с огнестрельными ранениями поздно вечером 2 апреля 2020 года возле подземной парковки дома в Парковом переулке.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter