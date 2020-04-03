Застреленный калининградец был фигурантом громкого уголовного дела в 2014 году

34-летний калининградец, тело которого обнаружили в Парковом переулке, шесть лет назад был фигурантом уголовного дела о принуждении предпринимателя к закупке песка для строительства стадиона на Острове. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в силовых структурах региона.



Летом 2014 года в полицию обратился представитель подрядчика, занимающегося подготовкой площадки стадиона на Октябрьском острове к ЧМ-2018. По словам мужчины, один из поставщиков пришел к нему в офис, где потребовал заключить сделку по поставке на объект песка по завышенным ценам. После отказа поставщик и его сообщники стали избивать мужчину.

Вскоре 29-летний бизнесмен, подозреваемый в принуждении организатора строительства к сделке, был задержан сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или отказу от её совершения, с применением насилия».

Почти год спустя полицейские задержали уже объявленного в международный розыск 46-летнего предпринимателя, который тоже, по версии следствия, участвовал в избиении организатора строительства. На тот момент его более молодой сообщник все еще находился в СИЗО.