СК: в Калининграде рабочего придавило поддоном со стройматериалами (видео)

В Калининграде следователи СКР выясняют обстоятельства получения травмы 49-летним рабочим на строительной площадке. Об этом «Новому Калининграду сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.



По предварительной версии, днем 2 апреля на строительной площадке рабочие разгружали строительные материалы из контейнера при помощи погрузчика. Один из рабочих находился непосредственно в контейнере. В процессе разгрузки его придавило поддоном со строительными материалами. С множественными травмами мужчину госпитализировали в лечебное учреждение.

«По предварительным данным, погрузчиком управлял его собственник, не имеющий при этом права на управления транспортным средством указанной категории», — отмечает официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко..

В настоящее время по материалу доследственной проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Видео предоставлено СУ СКР