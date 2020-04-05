Спасатели нашли еще несколько частей тела возле водоема в Московском районе (фото)

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Фото предоставлено очевидцем

В Московском районе Калининграда сотрудники МЧС сегодня ведут поиски недостающих фрагментов тела расчлененного мужчины, останки которого обнаружили накануне. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в оперативных службах региона.

В настоящее время водолазы обследуют акваторию водоема, другие спасатели в это время прочесывают прибрежную территорию. «На берегу у самой кромки воды уже удалось обнаружить ногу и часть туловища — оба фрагмента были завернуты в целлофановые пакеты», — рассказал собеседник.

В субботу, 4 апреля, в Калининграде возле водоема в районе улиц Суворова и Нансена было найдено расчлененное тело человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Личность погибшего удалось установить — им оказался 49-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности калининградец.


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