УМВД: рецидивист побоями вымогал деньги у парня и получил их от его матери

УМВД: рецидивист побоями вымогал деньги у парня и получил их от его матери
Виталий Невар / Новый Калининград
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Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в вымогательстве с применением силы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудниками полиции установлено, что ранее судимый 31-летний местный житель вымогал у малознакомого 22-летнего калининградца деньги в счёт вымышленного  долга. Встретив молодого человека на улице А.Невского, злоумышленник потребовал 3 500 рублей, угрожая жертве расправой и нанося ему побои. Так как у потерпевшего при себе указанной суммы не оказалось, подозреваемый отобрал у него мобильный телефон, нашёл там номер матери потерпевшего и позвонил ей с требованием перевести ему деньги. В противном случае злоумышленник угрожал расправиться с её сыном. Получив требуемое, мужчина скрылся.

Калининградец обратился с заявлением в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали разыскиваемого на квартире приятеля. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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