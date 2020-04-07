УМВД: рецидивист побоями вымогал деньги у парня и получил их от его матери

Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в вымогательстве с применением силы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудниками полиции установлено, что ранее судимый 31-летний местный житель вымогал у малознакомого 22-летнего калининградца деньги в счёт вымышленного долга. Встретив молодого человека на улице А.Невского, злоумышленник потребовал 3 500 рублей, угрожая жертве расправой и нанося ему побои. Так как у потерпевшего при себе указанной суммы не оказалось, подозреваемый отобрал у него мобильный телефон, нашёл там номер матери потерпевшего и позвонил ей с требованием перевести ему деньги. В противном случае злоумышленник угрожал расправиться с её сыном. Получив требуемое, мужчина скрылся.

Калининградец обратился с заявлением в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали разыскиваемого на квартире приятеля. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы. Расследование продолжается.