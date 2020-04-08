Очевидцы: на ул. Емельянова сбили пешехода, возможно насмерть

Очевидцы сообщают о сбитом пешеходе на ул. Подполковника Емельянова в Калининграде. Информация об этом сразу от нескольких пользователей появилась в среду, 8 апреля, в паблике «Сообщество автомобилистов Калининградской области».



«В Борисово возле „Спара“, в 20 метрах от пешеходного перехода сбили женщину. На первый взгляд, насмерть», — написал участник сообщества. Чуть позже в этом же паблике в соцсети появилось фото с места ДТП. Как следует из комментариев очевидцев под постом, пострадавшего пешехода увезла машина скорой помощи.