УМВД: сбитая на ул. Емельянова пенсионерка госпитализирована в больницу (видео)

УМВД: сбитая на ул. Емельянова пенсионерка госпитализирована в больницу (видео)
Фото с места происшествия
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Попавшая под колеса автомобиля на ул. Емельянова в Калининграде пенсионерка госпитализирована. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, 8 апреля в 14:00 по улице подполковника Емельянова 33-летний водитель за рулем автомобиля «Фольксваген» допустил наезд на 66-летнюю женщину, переходящую проезжую часть в 30 метрах от пешеходного перехода.

«На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД и скорая медицинская помощь. Пешеход с травмами была госпитализирована в больницу», — сообщили в УМВД.

По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как ранее писал «Новый Калининград», очевидцы сообщали о сбитом недалеко от супермаркета на ул. Подполковника Емельянова в Калининграде пешеходе.




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