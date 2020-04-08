В Светлом демонтируют скамейки, чтобы жители не выходили отдыхать на улицу

В Светлом одним из мероприятий «по защите населения» от распространения коронавируса стал демонтаж скамеек в местах массового отдыха горожан. Об этом сообщает в среду, 8 апреля, местная администрация в соцсетях.



«Хорошая погода провоцирует людей н нарушение рекомендаций специалистов по ограничению личных контактов. Поэтому очень многие по-прежнему не могут серьезно отнестись к сложившейся ситуации с распространением коронавируса, идут на прогулки, встречаются с друзьями. Именно поэтому мы приняли решение о демонтаже всех скамеек в общественных местах. Мы обязаны оградить людей от угрозы их жизни и здоровью», - пояснил глава светловской администрации Александр Блинов.