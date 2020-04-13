BMW вылетел на встречную на зеленоградской трассе, двое в больнице (фото)

На трассе Калининград — Зеленоградск в результате аварии пострадали два человека. По предварительной информации, виновник аварии был нетрезв. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 13 апреля, сообщили в отделе пропаганды региональной ГИБДД.

Авария произошла около часа ночи в воскресенье на 13 километре трассы. 44-летний водитель «БМВ» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки «GMC» ехавший навстречу.

В результате ДТП водитель и 36-летняя пассажирка «БМВ» получили травмы и доставлены в больницу. На момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения. Кроме того, в марте этого года мужчина был лишен прав за нетрезвую езду. Если факт опьянения подтвердится, будет решаться вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности.