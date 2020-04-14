УМВД: мошенник выманил у калининградца 200 тысяч, пообещав ему выгодный рейс

В Калининграде завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего жителя областного центра в мошенничестве, совершенном под предлогом оказания крюинговых услуг. Об этом сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Следователи установили, что в 2018 году злоумышленник связался с калининградцем, разместившим объявление о поиске работы, и предложил ему трудоустроиться на судно. За свои услуги по подбору выгодного рейса, оформления виз и необходимых документов мнимый агент брал с соискателя деньги в течение целого года. В итоге потерпевший перевел мужчине почти 200 тысяч рублей, однако так и не дождался отправки в море. В декабре 2019 года калининградец обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали фигуранта, а следователи возбудили в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», максимальное наказание по которой 5 лет лишения свободы. В рамках расследования следователями были проведены очные ставки, разысканы свидетели, изъяты выписки с банковских счетов. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.